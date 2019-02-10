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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

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60% чехов считают, что в случае агрессии Чехия не сможет себя защитить

60% чехов считают, что в случае агрессии Чехия не сможет себя защитить

Киев  •  УНН

 • 6013 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. 60% чехов сомневаются, что в случае конфликта Чехия сумеет защитить себя от агрессоров, передает УНН со ссылкой на Radio Praha.

Несмотря на том, что преобладающее число граждан Чехии полагает, что суверенитет государства следует защищать любой ценой, почти 60% опрошенных респондентов сомневаются в том, что в случае конфликта, связанного с возникновением угрозы своей независимости, Чешская Республика сумела бы защитить себя от агрессоров.

“Половина населения считает вопрос обороны ЧР лишним, так как, по их мнению, судьба такой небольшой страны, какой является Чехия, находится в руках больших держав. Таковы итоги опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения (CVVM). Позиция чешских граждан относительно обороны страны за последний год не претерпела существенных изменений”, — указано в сообщении.

Напоминаем, в Чехии парламентарий назвал правительство Украины “фашистским режимом”.

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