Президент Чехии считает, что шансы на его встречу с Трампом крайне малы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Чехии Милош Земан заявил, что шансы на то, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом произойдет, крайне малы, несмотря на то, что ранее тот пригласил его посетить Белый дом, передает УНН.
“Не знаю о ней, — сказал Земан в воскресенье вечером в эфире пражской радиостанции Frequency 1. — Такая встреча маловероятна. Об этом недавно заявил американский посол (в Чехии Стивен) Кинг”.
По словам Земана, Трамп вскоре после избрания президентом позвонил ему и пригласил его посетить Белый дом. “Потом наступило молчание. Я не тот (политик), который бы настаивал на встрече какого угодно уровня”, — сказал хозяин Пражского града.
Он отметил, что Трампа в США “обвиняют в том, что он является российским агентом”. По словам Земана, его политические противники часто упрекают его в симпатиях к России. Их встречи поэтому не хотят в Вашингтоне, считает чешский лидер.
Как сообщал УНН, 60% чехов считают, что в случае агрессии Чехия не сможет себя защитить.