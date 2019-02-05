11 країн закликали військових Венесуели бути лояльними до Гуайдо

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Члени Групи Ліми і країни, що підтримують венесуельські опозиційні сили, виступають за мирний перехід влади в Венесуелі. Про це глава канадського МЗС Христя Фріланд заявила журналістам в понеділок за підсумками позачергової зустрічі країн Групи Ліми в Оттаві, на якій її учасники обговорювали кроки по наданню допомоги Венесуелі, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Канади.