11 країн закликали військових Венесуели бути лояльними до Гуайдо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Члени Групи Ліми і країни, що підтримують венесуельські опозиційні сили, виступають за мирний перехід влади в Венесуелі. Про це глава канадського МЗС Христя Фріланд заявила журналістам в понеділок за підсумками позачергової зустрічі країн Групи Ліми в Оттаві, на якій її учасники обговорювали кроки по наданню допомоги Венесуелі, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС Канади.
“Всі хочуть мирного переходу влади в Венесуелі, проведення вільних виборів, повернення прозорості політики і дотримання прав людини”, — сказала вона.
Згідно із заявою, яку поширила прес-служба МЗС Канади, 11 з 14 країн Групи Ліми закликали військовослужбовців Венесуели продемонструвати лояльність Хуану Гуайдо як тимчасово виконуючому обов’язки президента країни.
“Члени Групи Ліми — уряди Аргентини, Бразилії, Канади, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, Гватемали, Гондурасу, Панами, Парагваю, Перу — заявляють про свою підтримку і визнання Хуана Гуайдо в якості тимчасового президента Боліваріанської Республіки, — наголошується в заяві МЗС Канади. — (Країни) закликають ЗС Венесуели продемонструвати свою лояльність тимчасовому президенту при виконанні ним конституційних функцій в якості головнокомандувача. Також вони настійно закликають військових не перешкоджати ввезенню і транзиту гуманітарної допомоги венесуельцям”.
Згідно із заявою, заклик не підтримали Мексика, Гайана і Сент-Люсія.
Варто нагадати, що військово-повітряні сили Венесуели зберігають вірність чинному керівництву республіки. Про це повідомив в Twitter в понеділок президент латиноамериканської країни Ніколас Мадуро, який побував на базі ВПС Лібертадор.