11 стран призвали военных Венесуэлы быть лояльными к Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Члены Группы Лимы и страны, поддерживающие венесуэльские оппозиционные силы, выступают за мирный переход власти в Венесуэле. Об этом глава канадского МИД Христя Фриланд заявила журналистам в понедельник по итогам внеочередной встречи стран Группы Лимы в Оттаве, на которой ее участники обсуждали шаги по оказанию помощи Венесуэле, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.
“Все хотят мирного перехода власти в Венесуэле, проведения свободных выборов, возвращения прозрачности политики и соблюдения прав человека”, — сказала она.
Согласно заявлению, которое распространила пресс-служба МИД Канады, 11 из 14 стран Группы Лимы призвали военнослужащих Венесуэлы продемонстрировать лояльность Хуану Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента страны.
“Члены Группы Лимы — правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая, Перу — заявляют о своей поддержке и признании Хуана Гуайдо в качестве временного президента Боливарианской Республики, — отмечается в заявлении МИД Канады. — (Страны) призывают ВС Венесуэлы продемонстрировать свою лояльность временному президенту при выполнении им конституционных функций в качестве главнокомандующего. Также они настоятельно призывают военных не препятствовать ввозу и транзиту гуманитарной помощи венесуэльцам”.
Согласно заявлению, призыв не поддержали Мексика, Гайана и Сент-Люсия.
Стоит напомнить, что военно-воздушные силы Венесуэлы сохраняют верность действующему руководству республики. Об этом сообщил в Twitter в понедельник президент латиноамериканской страны Николас Мадуро, который побывал на базе ВВС Либертадор.