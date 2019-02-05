Мадуро: ВПС Венесуели як і раніше зберігають вірність президенту

“Разом з генеральним штабом Національних боліваріанських збройних сил ми провели зустріч з венесуельськими ВВС, — написав Мадуро. — Вони підтвердили свою вірність і зобов’язання перед батьківщиною”. Раніше в понеділок, як повідомила газета El Nacional, капітан ВПС Венесуели Карлос Васкес Гонсалес визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента республіки. У соціальних мережах було також опубліковано відео, на якому людина у військовій формі, який представився полковником Хосе Енріке Васкес Альваресом, заявив про визнання Гуайдо президентом.

За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави. Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

En la Base Aérea El Libertador, fuimos recibidos por nuestros Guardianes del Aire con la “Canción del Piloto”. Junto al Estado Mayor Superior de la #FANB sostuvimos una reunión con los oficiales de la @AviacionFANB. Ratificaron su lealtad y compromiso con la Patria. pic.twitter.com/U9T0JzBih4

Нагадуємо, лідер опозиції Венесуели розраховує на масову підтримку з боку військових.