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Лідер опозиції Венесуели розраховує на масову підтримку з боку військових

Лідер опозиції Венесуели розраховує на масову підтримку з боку військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо розраховує, що збройні сили країни підтримають його в масовому порядку. Про це він повідомив увечері в інтерв’ю іспанському телеканалу Antena3, інформує УНН.

“Ми ніколи так чітко не спілкувалися з військовими, — сказав політик. — Ми чекаємо (від них) масової підтримки, (перебування) на стороні конституції, вимог провести вибори і припинити узурпацію влади. Я думаю, скоро ми побачимо подібні речі”. Раніше Гуайдо говорив, що опозиція проводить таємні зустрічі з військовими і співробітниками служб безпеки в республіці, обіцяючи їм амністію в разі переходу на бік опозиції.

За кілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента.

Як повідомляв УНН, Мадуро закликав лідера опозиції не завдавати більшої шкоди Венесуелі.

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