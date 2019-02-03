Мадуро закликав лідера опозиції не завдавати більшої шкоди Венесуелі

Мадуро запевнив, що виступає за діалог з опозицією. Президент звернувся до Гуайдо, закликавши його “добре подумати, що він робить”. “Нехай не завдає більше шкоди країні, нехай відмовиться від путчистської стратегії, — зазначив глава держави. — Якщо він (Гуайдо) хоче привнести щось, хай сяде за стіл (для розмови) лицем до лиця”.

“У Венесуелі є тільки один президент при виконанні, який має повноваження і економічної, інституційної та іншої повноти влади”, — зазначив Мадуро. Коментуючи вимогу ряду країн ЄС оголосити про проведення президентських виборів, глава держави нагадав, що волевиявлення заплановано на 2024 рік. “Я думаю, що Венесуела потребує виборів до парламенту”, — додав він. “Нехай Європа займається своїми проблемами, — сказав Мадуро. — Чому ЄС повинен диктувати політичні норми країні?”.

“Ми — жертви кампанії, в якій США перетворили нас на ворога номер один”, — підкреслив президент. “Ми віримо в дипломатію, в розуміння; я робив тисячу пропозицій США”, — сказав він, закликавши главу Білого дому Дональда Трампа не робити помилок щодо Венесуели.

“Мені подобається говорити: якщо хочеш миру, будь готовий захищати його. Ми готуємося”, — пояснив Мадуро. “Тільки якщо американська армія нас атакує, нам доведеться захищатися. Ми не здамо Венесуелу, — зазначив президент. — Найгірша альтернатива — це війна, і ми її не будемо починати”.

Мадуро запитали, що б він сказав, опинившись перед президентом Росії Володимиром Путіним. “Те, що завжди йому кажу, спасибі за дружбу, за підтримку”, — підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНН, президенти США і Колумбії зустрінуться в лютому для обговорення ситуації в Венесуелі.