Президенти США і Колумбії зустрінуться в лютому для обговорення ситуації в Венесуелі

За його даними, зустріч між главами Колумбії і США пройде в Білому домі в період з 13 по 15 лютого. Очікується, що основною темою для обговорення стане кризова ситуація в Венесуелі. Крім цього, Дуке і Трамп обговорять боротьбу з тероризмом, наркотиками, корупцією і міжнародною злочинністю.

Джерела в колумбійському уряді також додали, що глава Колумбії візьме участь у позачерговій сесії Організації американських держав (ОАД) та зустрінеться з членами Конгресу.

Нагадуємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо, в ході якої обговорив з ним питання міжнародної допомоги Венесуелі.