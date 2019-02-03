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Президенти США і Колумбії зустрінуться в лютому для обговорення ситуації в Венесуелі

Президенти США і Колумбії зустрінуться в лютому для обговорення ситуації в Венесуелі

Київ • УНН

 • 7642 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Колумбії Іван Дуке зустрінеться в середині лютого зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію в Венесуелі. Про це повідомило радіо Caracol з посиланням на джерела в колумбійському уряді, передає УНН.

За його даними, зустріч між главами Колумбії і США пройде в Білому домі в період з 13 по 15 лютого. Очікується, що основною темою для обговорення стане кризова ситуація в Венесуелі. Крім цього, Дуке і Трамп обговорять боротьбу з тероризмом, наркотиками, корупцією і міжнародною злочинністю.

Джерела в колумбійському уряді також додали, що глава Колумбії візьме участь у позачерговій сесії Організації американських держав (ОАД) та зустрінеться з членами Конгресу.

Нагадуємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо, в ході якої обговорив з ним питання міжнародної допомоги Венесуелі.

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