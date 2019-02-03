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Прем'єр Канади обговорив з Гуайдо питання міжнародної допомоги Венесуелі

Прем'єр Канади обговорив з Гуайдо питання міжнародної допомоги Венесуелі

Київ • УНН

 • 13269 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо, в ході якої обговорив з ним питання міжнародної допомоги Венесуелі. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в неділю прес-службою глави канадського уряду, інформує УНН з посиланням на Globalnews.

“Сьогодні (3 лютого) прем’єр-міністр Джастін Трюдо поговорив з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо. Лідери обговорили важливість того, щоб міжнародне співтовариство надіслало чіткий сигнал про нелегітимність режиму (чинного президента Ніколаса) Мадуро і необхідності поважати конституцію Венесуели”, — сказали в прес -службі. Тут додали, що Трюдо і Гуайдо також “підкреслили важливість проведення вільних і справедливих президентських виборів у Венесуелі”.

Крім того, прем’єр-міністр подякував лідеру опозиції “за його мужність” і пообіцяв підтримку з боку Канади. Трюдо також повідомив йому, що 4 лютого в Оттаві відбудеться позачергове засідання Групи Ліми, на якому будуть розглянуті питання “надання допомоги народу Венесуели з боку міжнародного співтовариства, в тому числі за допомогою поставок гуманітарної допомоги”. Гуайдо також подякував Трюдо за підтримку з боку Оттави.

Як повідомляв УНН, Мадуро пов’язав ризик громадянської війни з “агресивністю північної імперії”.

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