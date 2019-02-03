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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

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Премьер Канады обсудил с Гуайдо вопросы международной помощи Венесуэле

Премьер Канады обсудил с Гуайдо вопросы международной помощи Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 13269 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, в ходе которого обсудил с ним вопросы международной помощи Венесуэле. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой главы канадского правительства, передает УНН с ссылкой на Globalnews.

“Сегодня (3 февраля) премьер-министр Джастин Трюдо поговорил с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Лидеры обсудили важность того, чтобы международное сообщество послало четкий сигнал о нелегитимности режима (действующего президента Николаса) Мадуро и необходимости уважать конституцию Венесуэлы”, — сказали в пресс-службе. Здесь добавили, что Трюдо и Гуайдо также “подчеркнули важность проведения свободных и справедливых президентских выборов в Венесуэле”.

Кроме того, премьер-министр поблагодарил лидера оппозиции “за его мужество” и пообещал поддержку со стороны Канады. Трюдо также сообщил ему, что 4 февраля в Оттаве состоится внеочередное заседание Группы Лимы, на котором будут рассмотрены вопросы “оказания помощи народу Венесуэлы со стороны международного сообщества, в том числе посредством поставок гуманитарной помощи”. Гуайдо также поблагодарил Трюдо за поддержку со стороны Оттавы.

Как сообщал УНН, Мадуро связал риск гражданской войны с “агрессивностью северной империи”.

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