Мадуро пов'язав ризик громадянської війни з "агресивністю північної імперії"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро оцінив ймовірність того, що політичний конфлікт в Венесуелі переросте в громадянську війну. За його словами, це “залежить від рівня божевілля і агресивності північної імперії”. Очевидно, Мадуро мав на увазі США. Про це президент заявив в інтерв’ю телеканалу La Sexta, передає УНН.
У той же час він зазначив, що народ вже готовий і озброєний. “Народ вже озброєний. У разі конфлікту на місцевому, регіональному або національному рівнях народ знає, куди йти. Він знає, що робити. Він вміє захищати. Це називається війною всього народу”, — заявив президент Венесуели.
2 лютого Мадуро доручив включити учасників народного ополчення до складу Збройних сил країни і дати їм доступ до армійського озброєння. “Я наказав включити ополченців в якості офіцерів і солдатів наших славних Національних збройних сил. Якщо ми хочемо миру, давайте приготуємося захистити його!”, — оголосив він.
Нагадуємо, Болтон закликає командування Збройних сил Венесуели перейти на сторону опозиції.