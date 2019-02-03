Мадуро включив народне ополчення в ряди збройних сил Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Учасники народного ополчення будуть включені до лав збройних сил Венесуели. Про це оголосив у суботу президент Ніколас Мадуро, інформує УНН.
“Я наказав включити ополченців до складу наших славних Національних збройних сил Венесуели в якості офіцерів і солдатів”, — написав він у Twitter.
“Якщо ми хочемо миру, ми повинні приготуватися його захищати”, — додав він.
Раніше Мадуро оголосив про створення понад 50 тисяч підрозділів народного ополчення в Венесуелі в найближчі місяці. За словами глави держави, до травня цього року в країні буде налічуватися 2 млн ополченців.
Як повідомляв УНН, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон закликав керівництво ЗС Венесуели перейти на бік опозиції. Відповідне повідомлення він розмістив в суботу на своїй сторінці в мережі Twitter.