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Болтон закликає командування Збройних сил Венесуели перейти на сторону опозиції

Болтон закликає командування Збройних сил Венесуели перейти на сторону опозиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон закликав керівництво ЗС Венесуели перейти на бік опозиції. Відповідне повідомлення він розмістив в суботу на своїй сторінці в мережі Twitter, інформує УНН.

“Звертаюся до керівництва Збройних сил Венесуели, саме зараз настав час виступити на боці народу Венесуели. Ваше право і обов’язок — захищати конституцію і демократію у Венесуелі”, — стверджував він. “США закликають всіх військових наслідувати приклад генерала Янеса і встати на захист мирних протестуючих, які підтримують демократію”, — написав також Болтон англійською та іспанською мовами, прикріпивши відеозапис зі зверненням генерала ВПС Венесуели Франсіско Естебана Янеса Родрігеса, який раніше визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни.

Слова Болтона по суті дублюють заяву Гуайдо, який в суботу на антиурядовому мітингу в Каракасі в черговий раз закликав військових перейти на його сторону і прийняти міжнародну гуманітарну допомогу.

To the Venezuelan military high command, now is the time to stand on the side of the Venezuelan people. It is your right and responsibility to defend the constitution and democracy for Venezuela! https://t.co/SWpQ8lwHAe

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 лютого 2019 р.

У суботу венесуельська газета El Nacional повідомила, що генерал ВПС Франсіско Естебан Янес Родрігес визнав Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни. Він також назвав владу чинного президента країни Ніколаса Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу ЗС не підтримують главу держави. Його звернення було оприлюднене за декілька годин до початку у південноамериканській країні маніфестацій, скликаних як противниками, так і прихильниками уряду.

Як повідомляв УНН, президент Колумбії Іван Дуке заявив в суботу, що його країна докладе всіх зусиль, щоб допомогти венесуельському народові визволитися від диктатури.

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