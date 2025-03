Болтон призывает командование Вооруженных сил Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

“Обращаюсь к руководству Вооруженных сил Венесуэлы, именно сейчас наступило время выступить на стороне народа Венесуэлы. Ваше право и обязанность — защищать конституцию и демократию в Венесуэле”, — утверждал он. “США призывают всех военных последовать примеру генерала Янеса и встать на защиту мирных протестующих, поддерживающих демократию”, — написал также Болтон на английском и испанском языках, прикрепив видеозапись с обращением генерала ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который ранее признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

Слова Болтона по сути дублируют заявление Гуайдо, который в субботу на антиправительственном митинге в Каракасе в очередной раз призвал военных перейти на его сторону и принять международную гуманитарную помощь.

To the Venezuelan military high command, now is the time to stand on the side of the Venezuelan people. It is your right and responsibility to defend the constitution and democracy for Venezuela! https://t.co/SWpQ8lwHAe

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 лютого 2019 р.

В субботу венесуэльская газета El Nacional сообщила, что генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Он также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава ВС не поддерживают главу государства. Его обращение было обнародовано за несколько часов до начала в южноамериканской стране манифестаций, созванных как противниками, так и сторонниками правительства.

