Правительство Азербайджана ждет, что россия признается в том, что сбила самолет Азербайджанских авиалиний. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Источники издания считают, что ПВО россии сбила самолет. При этом ближайший российский аэропорт на траектории полета самолета Махачкала был закрыт во время происшествия. Посадка там могла спасти людей.

Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета