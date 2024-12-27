Азербайджан ожидает от рф признания вины в сбивании пассажирского самолета
Киев • УНН
Правительство Азербайджана ждет от россии признания в сбивании самолета Азербайджанских авиалиний системой ПВО. Инцидент произошел в районе, где россия регулярно использует ПВО против украинских дронов.
Правительство Азербайджана ждет, что россия признается в том, что сбила самолет Азербайджанских авиалиний. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Источники издания считают, что ПВО россии сбила самолет. При этом ближайший российский аэропорт на траектории полета самолета Махачкала был закрыт во время происшествия. Посадка там могла спасти людей.
Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета
Отмечается, что рейс J2-8243 потерпел крушение в среду после отклонения от маршрута в районе на юге россии, где москва неоднократно использовала системы ПВО против ударов украинских беспилотников.
Напомним,
Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау. После отказа систем управления экипаж совершил аварийную посадку, в результате которой передняя часть самолета разрушилась.