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Зеленский раскрыл план возвращения украинцев из-за границы: что готовит власть

Зеленский раскрыл план возвращения украинцев из-за границы: что готовит власть

Киев  •  УНН

 • 2439 просмотра

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Президент провел совещание по созданию экономических и социальных стимулов для возвращения граждан в Украину. Планируется обсуждение системных решений с представителями украинского бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по возвращению украинцев, которые выехали за границу из-за войны. Обсудили решения, необходимые для создания экономических и социальных стимулов для граждан работать в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Детали

По словам Президента Украины, главная задача на сегодня - создать все необходимые экономические, социальные стимулы для украинцев работать в Украине и "делать для Украины больше потенциала, чтобы быть на равных в глобальной конкуренции".

Сегодня же много внимания было и по внутренним вопросам - тех решений, тех новаций, которые нужны в перспективе, чтобы Украина имела возможность вернуть как можно больше наших людей, которые выехали из-за войны

- сказал Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал о совещании по этому поводу, на котором были вице-премьер-министры Чернышов, Федоров и Кулеба, команда Офиса.

Мы готовим на завтра еще разговоры с представителями украинского бизнеса - о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание

- отметил Президент Украины.

Президент отметил, что украинский народ доказал свою смелость и может продемонстрировать миру свою возможность восстанавливаться и отстраиваться из руин.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о работе над созданием условий для возвращения украинцев. МИД сотрудничает с Еврокомиссией для разработки стратегий поощрения возвращения граждан.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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