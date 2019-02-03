Мадуро связал риск гражданской войны с "агрессивностью северной империи"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78727 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101729 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136464 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134782 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131800 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126164 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163770 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117932 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мадуро связал риск гражданской войны с "агрессивностью северной империи"

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро оценил вероятность того, что политический конфликт в Венесуэле перерастет в гражданскую войну. По его словам, это “зависит от уровня безумия и агрессивности северной империи”. Очевидно, Мадуро имел в виду США. Об этом президент заявил в интервью телеканалу La Sexta, передает УНН.

В то же время он отметил, что народ уже готов и вооружен. “Народ уже вооружен. В случае конфликта на местном, региональном или национальном уровнях народ знает, куда идти. Он знает, что делать. Он умеет защищать. Это называется войной всего народа”, — заявил президент Венесуэлы.

2 февраля Мадуро поручил включить участников народного ополчения в состав Вооруженных сил страны и дать им доступ к армейскому вооружению. “Я приказал включить ополченцев в качестве офицеров и солдат наших славных Национальных вооруженных сил. Если мы хотим мира, давайте приготовимся защитить его!” — объявил он.

Напоминаем, Болтон призывает командование Вооруженных сил Венесуэлы перейти на сторону оппозиции.

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