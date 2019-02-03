Мадуро связал риск гражданской войны с "агрессивностью северной империи"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро оценил вероятность того, что политический конфликт в Венесуэле перерастет в гражданскую войну. По его словам, это “зависит от уровня безумия и агрессивности северной империи”. Очевидно, Мадуро имел в виду США. Об этом президент заявил в интервью телеканалу La Sexta, передает УНН.
В то же время он отметил, что народ уже готов и вооружен. “Народ уже вооружен. В случае конфликта на местном, региональном или национальном уровнях народ знает, куда идти. Он знает, что делать. Он умеет защищать. Это называется войной всего народа”, — заявил президент Венесуэлы.
2 февраля Мадуро поручил включить участников народного ополчения в состав Вооруженных сил страны и дать им доступ к армейскому вооружению. “Я приказал включить ополченцев в качестве офицеров и солдат наших славных Национальных вооруженных сил. Если мы хотим мира, давайте приготовимся защитить его!” — объявил он.
Напоминаем, Болтон призывает командование Вооруженных сил Венесуэлы перейти на сторону оппозиции.