Президенты США и Колумбии встретятся в феврале для обсуждения ситуации в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке встретится в середине февраля со своим американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщило радио Caracol со ссылкой на источники в колумбийском правительстве, передает УНН.
По его данным, встреча между главами Колумбии и США пройдет в Белом доме в период с 13 по 15 февраля. Ожидается, что основной темой для обсуждения станет кризисная ситуация в Венесуэле. Помимо этого, Дуке и Трамп обсудят борьбу с терроризмом, наркотиками, коррупцией и международной преступностью.
Источники в колумбийском правительстве также добавили, что глава Колумбии примет участие во внеочередной сессии Организации американских государств (ОАГ) и встретится с членами Конгресса.
Напоминаем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, в ходе которой обсудил с ним вопросы международной помощи Венесуэле.