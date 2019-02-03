Мадуро призвал лидера оппозиции не наносить больший вред Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо не наносить больший вред стране и отказаться от своей нынешней стратегии. Соответствующее заявление глава государства сделал в показанном в воскресенье вечером интервью испанскому телеканалу La Sexta, передает УНН.
Мадуро заверил, что выступает за диалог с оппозицией. Президент обратился к Гуайдо, призвав его “хорошо подумать, что он делает”. “Пусть не причиняет больше вреда стране, пусть откажется от путчистской стратегии, — отметил глава государства. — Если он (Гуайдо) хочет привнести что-то, пусть сядет за стол (для разговора) лицом к лицу”.
“В Венесуэле есть только один президент при исполнении, который обладает полномочиями и экономической, институциональной и другой полнотой власти”, — отметил Мадуро. Комментируя требование ряда стран ЕС объявить о проведении президентских выборов, глава государства напомнил, что волеизъявление намечено на 2024 год. “Я думаю, что Венесуэла нуждается в выборах в парламент”, — добавил он. “Пусть Европа занимается своими проблемами, — сказал Мадуро. — Почему ЕС должен диктовать политические нормы стране?”.
“Мы — жертвы кампании, в которой США превратили нас во врага номер один”, — подчеркнул президент. “Мы верим в дипломатию, в понимание; я делал тысячу предложений США”, — сказал он, призвав главу Белого дома Дональда Трампа не совершать ошибок в отношении Венесуэлы.
“Мне нравится говорить: если хочешь мира, будь готов защищать его. Мы готовимся”, — объяснил Мадуро. “Только если американская армия нас атакует, нам придется защищаться. Мы не сдадим Венесуэлу, — отметил президент. — Худшая альтернатива — это война, и мы ее не будем начинать”.
Мадуро спросили, что бы он сказал, оказавшись перед президентом России Владимиром Путиным. “То, что всегда ему говорю, спасибо за дружбу, за поддержку”, — подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНН, президенты США и Колумбии встретятся в феврале для обсуждения ситуации в Венесуэле.