Лидер оппозиции Венесуэлы рассчитывает на массовую поддержку со стороны военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассчитывает, что вооруженные силы страны поддержат его в массовом порядке. Об этом он сообщил вечером в интервью испанскому телеканалу Antena3, информирует УНН.
“Мы никогда так недвусмысленно не общались с военными, — сказал политик. — Мы ждем (от них) массовой поддержки, (пребывания) на стороне конституции, требований провести выборы и прекратить узурпацию власти. Я думаю, скоро мы увидим подобные вещи”. Ранее Гуайдо говорил, что оппозиция проводит тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике, обещая им амнистию в случае перехода на сторону оппозиции.
За несколько часов до начала протестов 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента.
Как сообщал УНН, Мадуро призвал лидера оппозиции не наносить больший вред Венесуэле.