Мадуро: ВВС Венесуэлы по-прежнему сохраняют верность президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Военно-воздушные силы Венесуэлы сохраняют верность действующему руководству республики. Об этом сообщил в Twitter в понедельник президент латиноамериканской страны Николас Мадуро, побывавший на базе ВВС Либертадор, передает УНН.
“Вместе с генеральным штабом Национальных боливарианских вооруженных сил мы провели встречу с венесуэльскими ВВС, — написал Мадуро. — Они подтвердили свою верность и обязательства перед родиной”. Ранее в понедельник, как сообщила газета El Nacional, капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента республики. В социальных сетях было также опубликовано видео, на котором человек в военной форме, представившийся полковником Хосе Энрике Васкесом Альваресом, заявил о признании Гуайдо президентом.
За несколько часов до начала протестов 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства. Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.
En la Base Aérea El Libertador, fuimos recibidos por nuestros Guardianes del Aire con la “Canción del Piloto”. Junto al Estado Mayor Superior de la #FANB sostuvimos una reunión con los oficiales de la @AviacionFANB . Ratificaron su lealtad y compromiso con la Patria. pic.twitter.com/U9T0JzBih4— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4 февраля 2019
Напоминаем, лидер оппозиции Венесуэлы рассчитывает на массовую поддержку со стороны военных.