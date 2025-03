США закликали Росію підтримати лідера опозиції Венесуели

“У Росії та інших країн ще є час, щоб приєднатися до спільноти відповідальних країн і визнати Гуайдо і Національну асамблею”, — написав він у п’ятницю в Twitter.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що єдиним виходом з кризи в Венесуелі є діалог між урядом і опозицією.

Міністр вказав на стурбованість Росії тим, що ряд західних країн, визнавши лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов’язки президента, намагаються підмінити ініціативу налагодження діалогу ідеєю зміни режиму в країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США пообіцяли вивести з-під санкцій військових Венесуели, які підтримають Гуайдо

Нагадаємо, збір підписів проти можливого американського військового втручання в політичну кризу в Венесуелі почався в середу і триватиме до кінця тижня. Як заявив раніше Мадуро в своєму Twitter, він розраховує, що буде зібрано всього не менше 10 млн підписів. Населення Венесуели становить близько 32 млн чоловік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кремль сумнівається у можливості допомогти режиму Мадуро

23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Старший брат Чавеса заявив про готовність взятися за зброю для захисту миру в Венесуелі

За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США закликали Збройні сили Венесуели перейти на бік опозиції

Doubling down on a bad bet doesn’t make it a good bet. There is still time for Russia and others to join the community of responsible nations in recognizing Guaido, the National Assembly, and the path to freedom and prosperity in Venezuela. https://t.co/wX5jwV6oy2

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 лютого 2019 р.