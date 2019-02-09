США призвали Россию поддержать лидера оппозиции Венесуэлы

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у России еще есть время, чтобы поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог политика в Twitter.