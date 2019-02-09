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США призвали Россию поддержать лидера оппозиции Венесуэлы

США призвали Россию поддержать лидера оппозиции Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 9012 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у России еще есть время, чтобы поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог политика в Twitter.

“У России и других стран еще есть время, чтобы присоединиться к сообществу ответственных стран и признать Гуайдо и Национальную ассамблею”, — написал он в пятницу в Twitter.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что единственным выходом из кризиса в Венесуэле является диалог между правительством и оппозицией.

Министр указал на обеспокоенность России тем, что ряд западных стран, признав лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, пытаются подменить инициативу налаживания диалога идеей смены режима в стране.

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Напомним, сбор подписей против возможного американского военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле начался в среду и продлится до конца недели. Как заявил ранее Мадуро в своем Twitter, он рассчитывает, что будет собрано всего не менее 10 млн подписей. Населения Венесуэлы составляет около 32 млн человек.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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Doubling down on a bad bet does not make it a good bet. There is still time for Russia and others to join the community of responsible nations in recognizing Guaido, the National Assembly, and the path to freedom and prosperity in Venezuela. https://t.co/wX5jwV6oy2

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 февраля 2019

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