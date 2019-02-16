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Генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы - Болтон

Генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы - Болтон

Киев  •  УНН

 • 11479 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что представители командования ВС Венесуэлы втайне от президента Николаса Мадуро ведут переговоры с оппозицией, об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Болтона для издания Fox News.

"Я могу сказать, что ключевые генералы и политики, которые поддерживают Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией ... Президент (Мадуро) этого не видит, это происходит неочевидно. Однако они ведут переговоры", - сказал Болтон.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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