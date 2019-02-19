У Венесуелі журналіст заявив про затримання військових, які записали відео в підтримку Гуайдо

“DGCIM затримала в Урень (штат Тачіра — ред) п’ятьох військовослужбовців з 2509 роти снайперів, які кілька днів тому поширили відеозапис на підтримку тимчасового президента Хуана Гуайдо”, — написав Камачо.

У ролику, оприлюдненому в соцмережах, ці військові заявили, що виступають проти уряду президента Ніколаса Мадуро і готові боротися з ним зі зброєю в руках.

Це не перший випадок виступу венесуельських військовослужбовців на підтримку опозиції. Начальник управління стратегічного планування Головного командування Військово-повітряних сил Венесуели генерал Франсиско Естебан Янес Родрігес 2 лютого заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторської” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави. Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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Сам Гуайдо заявляв, що опозиція проводить таємні зустрічі з військовими і співробітниками служб безпеки в республіці, обіцяючи їм амністію в разі переходу на бік опозиції.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

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4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

Нагадаємо, США мають намір вивести з-під санкцій високопоставлених військових Венесуели, які висловлять підтримку лідеру опозиції Венесуели Хуану Гуайдо, визнаного Білим домом тимчасовим президентом країни.

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