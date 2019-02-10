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Ще один військовий Венесуели підтримав Гуайдо

Ще один військовий Венесуели підтримав Гуайдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Полковник армії Венесуели Рубен Паc Хіменес публічно заявив, що підтримує лідера венесуельскої опозиції Хуана Гуайдо, який 23 січня оголосив себе тимчасовим виконуючим обов’язки президента країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.

“90% наших збройних сил дійсно нещасні, — сказав полковник Рубен Пас Хіменес. — “Нас використовують для утримання влади”.

Хіменес закликав своїх співгромадян та соратників допомогти пропустити гуманітарну допомогу США до Венесуели. Американський вантаж наразі знаходиться на кордоні сусідньої країни Колумбії, оскільки чинний президент Ніколас Мадуро вирішив не впускати його в країну. Він назвав гуманітарну допомогу предтечею вторгнення військових США.

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4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

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