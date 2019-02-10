Еще один военный Венесуэлы поддержал Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полковник армии Венесуэлы Рубен Паc Хименес публично заявил, что поддерживает лидера венесуэльского оппозиции Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"90% наших вооруженных сил действительно несчастные, - сказал полковник Рубен Пас Хименес. - "Нас используют для удержания власти".
Хименес призвал своих сограждан и соратников помочь пропустить гуманитарную помощь США в Венесуэлу. Американский груз сейчас находится на границе соседней страны Колумбии, поскольку действующий президент Николас Мадуро решил не пускать его в страну. Он назвал гуманитарную помощь предтечей вторжения военных США.
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4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.
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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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