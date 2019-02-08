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Мадуро: США використовують гуманітарну кризу у Венесуелі для прикриття військових планів

Мадуро: США використовують гуманітарну кризу у Венесуелі для прикриття військових планів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. США заявляють про гуманітарну кризу у Венесуелі, щоб створити прикриття для своїх військових планів. Про це заявив у четвер президент Венесуели Ніколас Мадуро, виступаючи на площі Болівара в центрі Каракаса на акції зі збору підписів проти втручання Сполучених Штатів у справи країни, передає УНН

“Гуманітарна криза — це лише прикриття для військових планів уряду Трампа, — сказав він. — Вся криза в Венесуелі полягає в тому, що США ввели санкції і влаштували фінансову блокаду”.

Раніше опозиція звинуватила Мадуро в блокуванні маршруту можливої доставки міжнародної гуманітарної допомоги з Колумбії. Лідер опозиції Хуан Гуайдо заявив, що забезпечити доставку допомоги могли б військові.

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4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

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