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Старший брат Чавеса заявив про готовність взятися за зброю для захисту миру в Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прихильники уряду президента Ніколаса Мадуро готові захищати мир в Венесуелі зі зброєю в руках. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог старшого брата екс-президента Венесуели Уго Чавеса і депутата Конституційної асамблеї республіки Адана Чавеса y Twitter.

“Ми віримо в світ, і будемо робити все, що необхідно, щоб зберегти його, — написав політик. — Але якщо доведеться взяти в руки гвинтівки, ми це зробимо”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 3 лютого заявив, що не виключає можливості задіяти збройні сили його країни в Венесуелі, яка переживає гостру політичну кризу. Мадуро назвав цю заяву божевіллям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президенти США і Колумбії зустрінуться в лютому для обговорення ситуації в Венесуелі

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

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