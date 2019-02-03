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МЗС Венесуели прокоментувало слова Трампа про можливе застосування військової сили

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Заяви президента США Дональда Трампа про можливість застосування військової сили проти Венесуели в черговий раз “доводять, що за дестабілізацією внутрішньої обстановці в країні стоїть американська адміністрація”. Про це в неділю на своїй сторінці в Twitter заявив міністр закордонних справ республіки Хорхе Арреаса, інформує УНН.

“Дональд Трамп підтверджує, що він стоїть на чолі державного перевороту, погрожуючи застосуванням військової сили в порушення Статуту ООН. Венесуельська опозиція контролюється Трампом”, — йдеться в заяві глави дипломатичного відомства.

Раніше в неділю Трамп заявив, що не виключає можливості задіяти збройні сили США у Венесуелі. 23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. У той же день тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і ряд інших країн.

Європейські країни, в числі яких Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди і Франція, 26 січня заявили, що визнають Гуайдо тимчасовим президентом, якщо чинний лідер Ніколас Мадуро не оголосить про проведення виборів протягом восьми днів. На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор і Туреччина. Генсек ООН закликав до діалогу для розв’язання кризи.

.@realDonaldTrump confirma que está al frente del Golpe de Estado, vuelve a amenazar con el uso de fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas. La oposición venezolana está controlada por Trump. El pueblo venezolano ha sido forjado por Bolívar y Sucre. ¡No se equivoquen! https://t.co/wNvsTguiWe

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 лютого 2019 р.

Як повідомляв УНН, міжнародна контактна група щодо Венесуели почне засідати 7 лютого.

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