Міжнародна контактна група щодо Венесуели почне засідати 7 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Євросоюз і Уругвай проведуть перше засідання контактної групи по врегулюванню кризи в Венесуелі 7 лютого у Монтевідео. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС, поширеній в неділю в Брюсселі, передає УНН.
"Уругвай і Європейський союз спільно проведуть у четвер, 7 лютого, перше засідання міжнародної контактної групи щодо Венесуели. Нарада, яка відбудеться в Монтевідео, пройде на міністерському рівні", - наголошується в заяві.
При цьому в документі уточнили, що в роботі контактної групи візьмуть участь представники ЄС і восьми країн - членів співтовариства: Німеччини, Іспанії, Італії, Нідерландів, Португалії, Сполученого Королівства, Франції та Швеції. Крім того, до групи увійдуть представники Болівії, Коста-Ріки, Уругваю та Еквадору.
Як повідомляється, Міжнародна контактна група прагне сприяти створенню умов для політичного і мирного процесу, що дозволяє венесуельцям самим визначати своє майбутнє шляхом проведення законних виборів.
Нагадаємо, створення міжнародної контактної групи для підтримки демократичного процесу в Венесуелі раніше анонсувала верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні.