Евросоюз создаст контактную группу для поддержки демократии в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Европейский Союз создаст международную контактную группу для поддержки демократического процесса в Венесуэле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел Федерики Могерини, опубликованное пресс-службой главного органа европейской дипломатии.
В состав международной контактной группы, которая будет работать в течение 90 дней, войдут представители Евросоюза и таких государств, как Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Боливия.
"Группа поможет построить доверие и создать условия, необходимые для надежного процесса, который следует из соответствующих положений Конституции Венесуэлы, позволяя венесуэльцам определять свое собственное будущее путем проведения новых выборов, со всеми гарантиями свободного и справедливого избирательного процесса, который может контролироваться международными независимыми наблюдателями", - отметила глава европейской дипломатии.
Могерини подчеркнула, что главная задача группы - не посредничество или формальный диалог, а поддержка политического процесса в Венесуэле, который можно сопроводить и укрепить. Она также добавила, что в случае отсутствия положительных сдвигов в Венесуэле в ближайшие дни, ЕС введет против конкретных должностных лиц государства целевые санкции.
Напомним, 10 января Николас Мадуро начал свой второй срок на посту президента Венесуэлы. Национальная ассамблея, в которой преобладают представители оппозиции, считает этот срок нелегитимным, а Мадуро - узурпатором.
Во время массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019, председатель национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным и.о. президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.
Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки, Израиль, Австралия.
Ранее сообщал, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо считает нежелательным военное вмешательство Вашингтона в ситуацию в республике, однако не исключает такого развития событий.