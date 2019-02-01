Лідер опозиції Венесуели не виключив можливість військової інтервенції США

На питання про те, чи надавав він запит на підтримку з боку військових США, Гуайдо через перекладача відповів, що венесуельці хотіли б чинити “будь-який можливий тиск” з метою усунення від влади чинного президента Ніколаса Мадуро.

На уточнююче питання про те, чи підтримав би він військове втручання США у ситуацію в Венесуелі, Гуайдо відповів: “Ми в Венесуелі робимо все можливе, щоб чинити тиск (на Мадуро), щоб нам не довелося прийти до такого сценарію, якого ніхто не бажав б”. Гуайдо додав, що не веде жодних переговорів з Мадуро.

Як зазначав УНН, віце-президент США порівняв владу Мадуро з “наркодиктатурою”.