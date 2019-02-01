Лидер оппозиции Венесуэлы не исключил возможность военной интервенции США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо считает нежелательным военное вмешательство Вашингтона в ситуацию в республике, однако не исключает такого развития событий. Данную позицию он высказал в интервью телеканалу CNN, передает УНН.
На вопрос о том, запрашивал ли он поддержку со стороны военных США, Гуайдо через переводчика ответил, что венесуэльцы хотели бы оказать “любое возможное давление” с целью отстранения от власти действующего президента Николаса Мадуро.
На уточняющий вопрос о том, поддержал ли бы он военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле, Гуайдо ответил: “Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление (на Мадуро), чтобы нам не пришлось прийти к такому сценарию, которого никто не желал бы”. Гуайдо добавил, что не ведет каких-либо переговоров с Мадуро.
Как отмечал УНН, вице-президент США сравнил власть Мадуро с “наркодиктатурой”.