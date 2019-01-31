Віце-президент США порівняв владу Мадуро з "наркодиктатурою"

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Нинішній уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро являє собою сплав наркомафії і диктатури. З таким твердженням виступив віце-президент США Майкл Пенс, інформує УНН з посиланням на американські ЗМІ.

“Я б особливо хотів загострити увагу на видатній роботі Управління по боротьбі з розповсюдженням наркотиків (DEA, діє при міністерстві юстиції США) в Венесуелі”, — сказав заступник керівника американської адміністрації, відвідуючи в четвер штаб-квартиру цього відомства. При цьому Пенс охарактеризував чинну владу Венесуели як “корумповану наркодиктатуру Ніколаса Мадуро”.

Він також заявив, що розслідування DEA були спрямовані в тому числі на владу Венесуели і дозволили притягти до відповідальності “декількох (представників) сім’ї Мадуро і (його) ближнього кола”. “DEA зіграла (свою) роль, і тепер ми бачимо в Венесуелі тимчасового президента, в Венесуелі з’являється свобода, ваші зусилля сприяли зміцненню прав народу Венесуели, тому, що він знову заявив про свої права на свободу”, — вважає Пенс.

Як зазначав УНН, Болтон побажав Мадуро життя на хорошому пляжі далеко від Венесуели.

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