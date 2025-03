Болтон побажав Мадуро життя на хорошому пляжі далеко від Венесуели

“Я бажаю Ніколасу Мадуро і його головним радникам довгого і тихого життя після відставки на хорошому пляжі де-небудь подалі від Венесуели”, — написав він у Twitter.

Гуайдо допустив, що може оголосити амністію Мадуро і його оточенню в разі, якщо в Венесуелі запанує демократія. У середу в статті для газети The New York Times він підтвердив, що така ідея ще існує, однак уточнив, що амністію він думає поширити на тих, хто “не буде визнаний винним в злочинах проти людяності”. Чи зачепить вона Мадуро, він уже не уточнив.

Збройні сили країни залишаються на боці президента. Міністр оборони Падріні Лопес 30 січня заявив, що єдиним головнокомандуючим є Мадуро. До цього Міноборони виступило із заявою про загрозу суверенітету і незалежності Венесуели, яка йде від супротивників обраного президента.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 січня 2019 р.

Як повідомляв УНН, Європарламент визнав Гуайдо законним президентом.