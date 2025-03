Болтон пожелал Мадуро жизни на хорошем пляже вдали от Венесуэлы

“Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и тихой жизни после отставки на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы”, — написал он в Twitter.

Гуайдо допустил, что может объявить амнистию Мадуро и его окружению в случае, если в Венесуэле воцарится демократия. В среду в статье для газеты The New York Times он подтвердил, что такая идея еще существует, однако уточнил, что амнистию он думает распространить на тех, кто “не будет признан виновным в преступлениях против человечности”. Затронет ли она Мадуро, он уже не уточнил.

Вооруженные силы страны остаются на стороне президента. Министр обороны Падрино Лопес 30 января заявил, что единственным главнокомандующим является Мадуро. До этого Минобороны выступило с заявлением об угрозе суверенитету и независимости Венесуэлы, которая исходит от противников избранного президента.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 січня 2019 р.

Как сообщал УНН, Европарламент признал Гуайдо законным президентом.