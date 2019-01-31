Вице-президент США сравнил власть Мадуро с "наркодиктатурой"

“Я бы особенно хотел заострить внимание на выдающейся работе Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA, действует при министерстве юстиции США) в Венесуэле”, — сказал заместитель руководителя американской администрации, посещая в четверг штаб-квартиру этого ведомства. При этом Пенс охарактеризовал действующие власти Венесуэлы как “коррумпированную наркодиктатуру Николаса Мадуро”.

Он также заявил, что расследования DEA были направлены в том числе на власти Венесуэлы и позволили прилечь к ответственности “нескольких (представителей) семьи Мадуро и (его) ближнего круга”. “DEA сыграла (свою) роль, и теперь мы видим в Венесуэле временного президента, в Венесуэле появляется свобода, ваши усилия способствовали укреплению прав народа Венесуэлы, тому, что он вновь заявил о своих правах на свободу”, — считает Пенс.

Как отмечал УНН Болтон пожелал Мадуро жизни на хорошем пляже вдали от Венесуэлы.