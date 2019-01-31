Вице-президент США сравнил власть Мадуро с "наркодиктатурой"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79898 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102166 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136930 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135173 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131952 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126279 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163983 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вице-президент США сравнил власть Мадуро с "наркодиктатурой"

Вице-президент США сравнил власть Мадуро с "наркодиктатурой"

Киев  •  УНН

 • 6846 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Нынешнее правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро представляет собой сплав наркомафии и диктатуры. С таким утверждением выступил вице-президент США Майкл Пенс, информирует УНН со ссылкой на американские СМИ.

“Я бы особенно хотел заострить внимание на выдающейся работе Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA, действует при министерстве юстиции США) в Венесуэле”, — сказал заместитель руководителя американской администрации, посещая в четверг штаб-квартиру этого ведомства. При этом Пенс охарактеризовал действующие власти Венесуэлы как “коррумпированную наркодиктатуру Николаса Мадуро”.

Он также заявил, что расследования DEA были направлены в том числе на власти Венесуэлы и позволили прилечь к ответственности “нескольких (представителей) семьи Мадуро и (его) ближнего круга”. “DEA сыграла (свою) роль, и теперь мы видим в Венесуэле временного президента, в Венесуэле появляется свобода, ваши усилия способствовали укреплению прав народа Венесуэлы, тому, что он вновь заявил о своих правах на свободу”, — считает Пенс.

Как отмечал УНН Болтон пожелал Мадуро жизни на хорошем пляже вдали от Венесуэлы.

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