Євросоюз створить контактну групу для підтримки демократії у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Європейський Союз створить міжнародну контактну групу для підтримки демократичного процесу у Венесуелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву верховного представника ЄС із питань закордонних справ Федеріки Могеріні, опубліковану прес-службою головного органу європейської дипломатії.
У склад міжнародної контактної групи, що працюватиме протягом 90 днів, увійдуть представники Євросоюзу і таких держав, як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Швеція, Нідерланди, Велика Британія, Еквадор, Коста Ріка, Уругвай та Болівія.
"Група допоможе побудувати довіру і створити умови, необхідні для надійного процесу, що випливає з відповідних положень Конституції Венесуели, дозволяючи венесуельцям визначати своє власне майбутнє шляхом проведення нових виборів, з усіма гарантіями вільного і справедливого виборчого процесу, який може контролюватися міжнародними незалежними спостерігачами", - зазначила голова європейської дипломатії.
Могеріні підкреслила, що головна задача групи – не посередництво чи формальний діалог, а підтримка політичного процесу у Венесуелі, який можна супроводити і зміцнити. Вона також додала, що у разі відсутності позитивних зрушень у Венесуелі в найближчі дні, ЄС введе проти конкретних посадовців держави цільові санкції.
Нагадаємо, 10 січня Ніколас Мадуро почав свій другий термін на посаді президента Венесуели. Національна асамблея, в якій переважають представники опозиції, вважає цей термін нелегітимним, а Мадуро - узурпатором.
Під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019 року, голова національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в.о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від "диктатури" і відновлюючи конституційний порядок. На знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.
Тимчасовим главою Венесуели Хуана Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), а також багато країн Латинської Америки, Ізраїль, Австралія.
Раніше УНН повідомляв, що лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо вважає небажаним військове втручання Вашингтона в ситуацію в республіці, проте не виключає такого розвитку подій.