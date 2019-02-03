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Международная контактная группа по Венесуэле начнет заседать 7 февраля

Международная контактная группа по Венесуэле начнет заседать 7 февраля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Евросоюз и Уругвай проведут первое заседание контактной группы по урегулированию кризиса в Венесуэле 7 февраля в Монтевидео. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе, передает УНН.

"Уругвай и Европейский союз совместно проведут в четверг, 7 февраля, первое заседание международной контактной группы по Венесуэле. Совещание, которое состоится в Монтевидео, пройдет на министерском уровне", - отмечается в заявлении.

При этом в документе уточнили, что в работе контактной группы примут участие представители ЕС и восьми стран - членов сообщества: Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Соединенного Королевства, Франции и Швеции. Кроме того, в группу войдут представители Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора.

Как сообщается, Международная контактная группа стремится содействовать созданию условий для политического и мирного процесса, позволяющего венесуэльцам самим определять свое будущее путем проведения законных выборов.

Напомним, создание международной контактной группы для поддержки демократического процесса в Венесуэле ранее анонсировала верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини.

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