Международная контактная группа по Венесуэле начнет заседать 7 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Евросоюз и Уругвай проведут первое заседание контактной группы по урегулированию кризиса в Венесуэле 7 февраля в Монтевидео. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе, передает УНН.
"Уругвай и Европейский союз совместно проведут в четверг, 7 февраля, первое заседание международной контактной группы по Венесуэле. Совещание, которое состоится в Монтевидео, пройдет на министерском уровне", - отмечается в заявлении.
При этом в документе уточнили, что в работе контактной группы примут участие представители ЕС и восьми стран - членов сообщества: Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Соединенного Королевства, Франции и Швеции. Кроме того, в группу войдут представители Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора.
Как сообщается, Международная контактная группа стремится содействовать созданию условий для политического и мирного процесса, позволяющего венесуэльцам самим определять свое будущее путем проведения законных выборов.
Напомним, создание международной контактной группы для поддержки демократического процесса в Венесуэле ранее анонсировала верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини.