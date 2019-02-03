МИД Венесуэлы прокомментировал слова Трампа о возможном применении военной силы

“Дональд Трамп подтверждает, что он стоит во главе государственного переворота, угрожая применением военной силы в нарушение Устава ООН. Венесуэльская оппозиция контролируется Трампом”, — говорится в заявлении главы дипломатического ведомства.

Ранее в воскресенье Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать вооруженные силы США в Венесуэле. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд других стран.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если действующий лидер Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.

.@realDonaldTrump confirma que está al frente del Golpe de Estado, vuelve a amenazar con el uso de fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas. La oposición venezolana está controlada por Trump. El pueblo venezolano ha sido forjado por Bolívar y Sucre. ¡No se equivoquen! https://t.co/wNvsTguiWe

Как сообщал УНН, международная контактная группа по Венесуэле начнет заседать 7 февраля.