Старший брат Чавеса заявил о готовности взяться за оружие для защиты мира в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сторонники правительства президента Николаса Мадуро готовы защищать мир в Венесуэле с оружием в руках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог старшего брата экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса и депутата Конституционной ассамблеи республики Адана Чавеса в Twitter.
“Мы верим в мир, и будем делать все, что необходимо, чтобы сохранить его, — написал политик. — Но если придется взять в руки винтовки, мы это сделаем”.
Напомним, президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что не исключает возможности задействовать вооруженные силы его страны в Венесуэле, которая переживает острый политический кризис. Мадуро назвал это заявление безумием.
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4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.