Трамп не виключає можливості відправлення військ до Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп не відкинув можливості відправлення американських військових до Венесуели, де триває політична криза, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Це можливо”, — сказав Трамп в інтерв’ю телеканалу CBS.
Крім того, президент США заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро раніше просив його про зустріч, але він відмовився.
Нагадаємо, Євросоюз і Уругвай проведуть перше засідання контактної групи по врегулюванню кризи в Венесуелі 7 лютого у Монтевідео.
Як повідомляється, Міжнародна контактна група прагне сприяти створенню умов для політичного і мирного процесу, що дозволяє венесуельцям самим визначати своє майбутнє шляхом проведення законних виборів.
Нагадаємо, створення міжнародної контактної групи для підтримки демократичного процесу в Венесуелі раніше анонсувала верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні.