Трамп не виключає можливості відправлення військ до Венесуели

“Це можливо”, — сказав Трамп в інтерв’ю телеканалу CBS.

Крім того, президент США заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро раніше просив його про зустріч, але він відмовився.

Нагадаємо, Євросоюз і Уругвай проведуть перше засідання контактної групи по врегулюванню кризи в Венесуелі 7 лютого у Монтевідео.

Як повідомляється, Міжнародна контактна група прагне сприяти створенню умов для політичного і мирного процесу, що дозволяє венесуельцям самим визначати своє майбутнє шляхом проведення законних виборів.

Нагадаємо, створення міжнародної контактної групи для підтримки демократичного процесу в Венесуелі раніше анонсувала верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні.