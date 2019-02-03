Трамп не исключает возможности отправки войск в Венесуэлу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности отправки американских военных в Венесуэлу, где продолжается политический кризис, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Это возможно", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.
Кроме того, президент США заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее просил его о встрече, но он отказался.
Напомним, Евросоюз и Уругвай проведут первое заседание контактной группы по урегулированию кризиса в Венесуэле 7 февраля в Монтевидео.
Как сообщается, Международная контактная группа стремится способствовать созданию условий для политического и мирного процесса, что позволит венесуэльцам самим определять свое будущее путем проведения законных выборов.
Напомним, создание международной контактной группы для поддержки демократического процесса в Венесуэле ранее анонсировала верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Могерини.