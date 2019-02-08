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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74525 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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7 марта, 17:42 • 133713 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131356 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145324 просмотра

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Мадуро: США используют гуманитарный кризис в Венесуэле для прикрытия военных планов

Мадуро: США используют гуманитарный кризис в Венесуэле для прикрытия военных планов

Киев  •  УНН

 • 8702 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. США заявляют о гуманитарном кризисе в Венесуэле, чтобы создать прикрытие для своих военных планов. Об этом заявил в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на площади Боливара в центре Каракаса на акции по сбору подписей против вмешательства США в дела страны, передает УНН.

“Гуманитарный кризис — это лишь прикрытие для военных планов правительства Трампа, — сказал он. — Весь кризис в Венесуэле заключается в том, что США ввели санкции и устроили финансовую блокаду”.

Ранее оппозиция обвинила Мадуро в блокировании маршрута возможной доставки международной гуманитарной помощи из Колумбии. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что обеспечить доставку помощи могли бы военные.

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4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

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