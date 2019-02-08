Мадуро: США используют гуманитарный кризис в Венесуэле для прикрытия военных планов

КИЕВ. 8 февраля. УНН. США заявляют о гуманитарном кризисе в Венесуэле, чтобы создать прикрытие для своих военных планов. Об этом заявил в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на площади Боливара в центре Каракаса на акции по сбору подписей против вмешательства США в дела страны, передает УНН.