США пообіцяли вивести з-під санкцій військових Венесуели, які підтримають Гуайдо

“США розглянуть зняття санкцій з високопоставлених військових Венесуели, які виступлять за демократію і визнають законне з точки зору конституції уряд президента Хуана Гуайдо. В іншому випадку вони будуть повністю виключені з міжнародної фінансової системи. Робіть правильний вибір!” — написав Болтон.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

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