США пообещали вывести из-под санкций военных Венесуэлы, которые поддержат Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. США намерены вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, признанного Белым домом временным президентом страны. С таким заявлением помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил в среду в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"США рассмотрят снятие санкций с высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выступят за демократию и признают законное, с точки зрения конституции, правительство президента Хуана Гуайдо. В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы. Делайте правильный выбор!" - написал Болтон.
4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.
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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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