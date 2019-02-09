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Гуайдо не виключив військового вторгнення США до Венесуели

Гуайдо не виключив військового вторгнення США до Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового вторгнення США до південноамериканської країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Як зазначається, в одному з інтерв'ю напередодні Гуайдо заявив, що зробить "все необхідне" для порятунку людських життів. Водночас можливе вторгнення Сполучених Штатів він охарактеризував як "дуже делікатну тему".

Раніше президент США Дональд Трамп назвав військове втручання в ситуацію "одним з варіантів".

10 січня Ніколас Мадуро почав свій другий термін на посаді президента Венесуели. Національна асамблея, в якій переважають представники опозиції, вважає цей термін нелегітимним, а Мадуро - узурпатором.

Під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019 року, голова національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в.о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від "диктатури" і відновлюючи конституційний порядок. На знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.

Більшість країн Євросоюзу заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.

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