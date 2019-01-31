Кількість затриманих у Венесуелі наблизилася до тисячі

"939 арештів за протести з 21 січня до цього часу. 755 перебувають під вартою", - повідомив Ромеро у Twitter.

10 січня Ніколас Мадуро почав свій другий термін на посаді президента Венесуели. Національна асамблея, в якій переважають представники опозиції, вважає цей термін нелегітимним, а Мадуро - узурпатором.

Під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019 року, голова національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в.о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від "диктатури" і відновлюючи конституційний порядок. На знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.

Тимчасовим главою Венесуели Хуана Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), а також багато країн Латинської Америки, Ізраїль, Австралія.