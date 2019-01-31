Число задержанных в Венесуэле приблизилось к тысяче
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Венесуэльские силовики задержали уже 939 человек за время антиправительственных протестов в стране. Такие данные обнародовал в среду исполнительный директор венесуэльской неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро, передает УНН.
"939 арестов за протесты с 21 января до сих пор. 755 находятся под стражей", - сообщил Ромеро в Twitter.
10 января Николас Мадуро начал свой второй срок на посту президента Венесуэлы. Национальная ассамблея, в которой преобладают представители оппозиции, считает этот срок нелегитимным, а Мадуро - узурпатором.
Во время массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным и.о. президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.
Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки, Израиль, Австралия.